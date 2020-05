Chord dan Lirik Lagu 'Tak kan Ada Cinta yang Lain' Dewa 19

BANGKAPOS.COM-- Siapa yang tidak familiar dengan lagu-lagu yang dinyanyikan Dewa 19.

Lagu-lagu mereka hampir semuanya mencetak hits dan digandrungi berbagai generasi.

Seperti lagu berjudul 'tak kan ada cinta yang lain' yang dirilis 1994 silam.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro : -G

.

Am F G

Haruskah ku ulangi lagi

Em F

Kata cintaku padamu

C E

Yakinkan dirimu..

.

Am F G

…Masihkah terlintas di dada

Em F

keraguanmu itu

C E

Susahkan hatimu..

.

Reff:

Am Dm

…..Takkan ada

G Em

cinta yang la..in

F C

Pastikan cintaku hanya

G -C -G/B -C

untukmu..Wo ho..ho

Am Dm Em7 Em

…..Pernahkah terbesit oleh..mu

F C G

Aku pun takut kehilangan..

.

Am

dirimu..

.

Musik : Am F G Em F C E/G#

.

Am F G

…Ingatlah satu bait kenangan

Em F

cerita cinta kita

C E

tak mungkin terlupa

Am F G

…buang semua angan mulukmu itu

Em F

percaya takdir kita

C E

aku cinta padamu

.

==Kembali ke : Reff

.

Am

dirimu..

.

Bb

akankah nanti..terulang lagi

F Dm -Am

jalinan cinta semu..

Bb

dengarlah bisikku

Dm C

bukalah mata hatimu…

.

Musik : Am F G Em F C G [2x]

.

==Kembali ke : Reff [2x]

.

(Am)

dirimu..

.

Outro : Am F G Em F C E [2x]

Am Dm G Em F C G

Am Dm G Em F C E/G# Am

.

Change record

C=C/G

E=E/G#

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)