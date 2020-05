New Normal, Inilah Kelompok 13 Kegiatan Berisiko Penularan Corona Rendah, Sedang Hingga Tinggi

BANGKAPOS.COM - Menurut pakar penyakit menular, ada 13 kegiatan sehari-hari yang bisa berisiko tertularnya Covid-19 saat new normal atau normal baru, maka waspada dengan aktivitas-aktivitas ini.

Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan Indonesia memasuki fase kenormalan baru atau new normal.

Fase ini bertujuan untuk menggerakkan kembali roda perekonomian Indonesia.

Pasalnya selama ini tertahan karena kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

New normal ini mengharuskan masyarakat untuk beradaptasi dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai gaya hidup.

Melansir Kompas.com, psikolog sosial asal Solo, Hening Widyastuti, mengatakan bahwa perisapan mental penting dilakukan untuk memasuki new normal.

Ini dimaksudkan agar dapat mencegah diri dari stress karena beradaptasi pada fase ini.

Meski dengan kebijakan baru atau fase baru ini, masyarakat harus tetap waspada pada penyebaran virus corona ini.

Ada sejumlah kegiatan yang harus diketahui banyak orang yang memungkinkan bisa beresiko tertular virus ini.

Dilansir dari Business Insider, seorang profesor epidemiologi di Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine, New Orleans, dr. Susan Hassig mengatakan tentang risiko kegiatan sehari-hari.