Chord dan Lirik Lagu 'Pergi Untuk Kembali' Ello

BANGKAPOS.COM-- Ello merupakan penyanyi yang cukup tenar dikalangan anak tahun 90an.

Lagu-lagunya banyak berkisah tentang kehidupan percintaan anak muda sehari-hari, seperti berjudul 'pergi untuk kembali'.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro: C Em Am G F G E

C F C Bb G

C G

walaupun langit pada malam itu

F G C

bermandikan cahaya bintang

Dm G

bulanpun bersinar

Am F

betapa indahnya

Dm F G

namun menambah kepedihan oh

C G

ku akan pergi meninggalkan dirimu

F G C

menyusuri liku hidupku

Dm G

janganlah kau bimbang

Am F

dan janganlah kau ragu

Dm G C

berikan senyuman padaku

Reff:

F G C Em

se la mat tinggal kasih

Am G

sampai kita jumpa lagi

F Dm G

aku pergi...takkan lama

F G C Em

ha nya sekejap saja

Am G

ku akan kembali lagi

F G C

asalkan engkau tetap menanti

Int: F-G

Kembali ke: (*), Reff

Int: Bb C G A

Outro : D G (4x) A

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)