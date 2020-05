Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Clubeighties - Dari Hati, Kunci Mudah dari G

G Em D

Andai engkau tahu

Bm C Em D

Bila menjadi aku sejuta rasa di hati

G Em D

Lama t'lah kupendam

Bm C D D7

Tapi akan kucoba mengatakan

[Chorus]

G D Em

Ku ingin kau menjadi milikku

Bm C

Entah bagaimana caranya

G Am D

Lihatlah mataku untuk memintamu

G D Em

Ku ingin jalani bersamamu

Bm C

Coba dengan sepenuh hati

G Am D

Kuingin jujur apa adanya

G D

Dari hati

G Em D

Kini engkau tahu

Bm C

Aku menginginkanmu

Em D

tapi takkan kupaksakan

G Em D

Dan kupastikan

Bm C D D7

Kau belahan hati bila milikku



[Chorus]

G D Em

Ku ingin kau menjadi milikku

Bm C

Entah bagaimana caranya

G Am D

Lihatlah mataku untuk memintamu

G D Em

Ku ingin jalani bersamamu

Bm C

Coba dengan sepenuh hati

G Am D

Kuingin jujur apa adanya

Bm C

Menarilah bersamaku

Em D

dengan bintang-bintang

Bm C G D

Sambutlah diriku untuk memelukmu

[Chorus]

G D Em

Ku ingin kau menjadi milikku

Bm C

Entah bagaimana caranya

G Am D

Lihatlah mataku untuk memintamu woo hoo..

G D Em

Aku ingin jalani bersamamu

Bm C

Coba dengan sepenuh hati

G Am D

Kuingin jujur apa adanya

C Bm

Dari hati.. dari hati..

Am D G

dari hati.. wo.. dari hati