Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Cokelat - Karma, Kunci Mudah dari E

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:



[Intro] E G#m E

Sekian lama kita bersama

G#m

Nyatakau juga sama saja

E

Kau kira ku percaya semua

G#m

Segala tipu daya ohh,., percuma

F#m B F#m

Kau buat sempurna awalnya

B

Berakhir bencana [Chorus]

E

Selamat tinggal sayang

F#m G#m

Bila umurku panjang kelak ku kan datang

C#m B

Tuk buktikan satu balas kan kau jelang

E

Jangan menangis sayang

F#m G#m

Ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang

C#m B

Sia-sia memang kau pantas dapatkan [Intro] E G#m E

Akhirnya usai sudah semua

G#m

Ku dapatkan tawa bahagia

F#m B F#m

Selalu tampak indah awalnya

B

Berakhir bencana [Chorus]

E

Selamat tinggal sayang

F#m G#m

Bila umurku panjang kelak ku kan datang

C#m B

Tuk buktikan satu balas kan kau jelang

E

Jangan menangis sayang

F#m G#m

Ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang

C#m B

Sia-sia memang kau pantas dapatkan [Interlude] E G#m E G#m F#m B F#m

Ohhh kau buat sempurna awalnya

B C#

Berakhir bencana [Chorus] [Overtone]

F#

Selamat tinggal sayang

G#m A#m

Bila umurku panjang kelak ku kan datang

D#m C#

Tuk buktikan satu balas kan kau jelang

F#

Jangan menangis sayang

G#m A#m

Ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang

D#m C#

Sia-sia memang kau pantas dapatkan