Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Cowboy Junior - Kamu, Kunci Mudah dari F

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:



F C Dm

Kamu buat aku tersipu

C A#

buatku malu-malu

Am Gm

Saat bersamamu

C

saat ku sapa dirimu F C Dm

Aku kok merinding buluku

C A#

kok jadi gugup aku

Am Gm

Saat bersamamu

C

saat kau senyum padaku F A Dm

Mungkin inilah rasanya

C F A#

rasa suka pada dirinya

Am Dm Gm

Sejak pertama aku bertanya

C

facebook-mu apa nomermu berapa F A Dm

Mungkin inilah rasanya

C F A#

cinta pada pandang pertama

Am Dm

Senyuman manismu itu

Gm C F C# C

buat aku dag dig dug melulu F C Dm

Nanti aku follow twitter-mu

C A#

aku tunggu retweet-mu

Am Dm Gm

Agar aku tahu

C

sukakah kamu kepadaku F A Dm

Mungkin inilah rasanya

C F A#

rasa suka pada dirinya

Am Dm Gm

Sejak pertama aku bertanya

C

facebook-mu apa nomermu berapa F A Dm

Mungkin inilah rasanya

C F A#

cinta pada pandang pertama

Am Dm

Senyuman manismu itu

Gm C F

buat aku dag dig dug melulu G#

Yeah cuma kamu cuma kamu yang bisa membuatku

Gm

Tidur tak tentu memikirkanmu pujaan hati

Oh kamu cantik sekali

F#

Oh Tuhan aku hanya ingin dia tahu

C

Kau lucu kau sangat lucu F A Dm

Mungkin inilah rasanya

C F A#

rasa suka pada dirinya

Am Dm Gm

Sejak pertama aku bertanya

C

facebook-mu apa nomermu berapa

C#

nomermu berapa F# A# D#m

Mungkin inilah rasanya

C# F# B

cinta pada pandang pertama

A#m D#m

Senyuman manismu itu

G#m C#

buat aku dag dig dug melulu F# A# D#m

Mungkin inilah rasanya

C# F# B

rasa suka pada dirinya

A#m D#m G#m

Sejak pertama aku bertanya

C#

facebook-mu apa nomermu berapa F# A# D#m

Mungkin inilah rasanya

C# F# B

cinta pada pandang pertama

A#m D#m

Senyuman manismu itu

G#m C#

buat aku dag dig dug melulu F#

Kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu

Kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu