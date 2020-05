Cara Membuat Teh Kayu Manis yang Dipercaya Bisa Turunkan Berat Badan Hingga 5 Kg Dalam 7 Hari

BANGKAPOS.COM - Kebanyakan orang kesulitan dalam menentukan obat rumahan yang tepat untuk menurunkan berat badan.

Banyak orang mencari solusi turunkan berat badan dengan obat rumahan.

Selain praktis, obat rumahan juga tak memberikan efek samping apapun sehingga aman dikonsumsi.

Ada solusi mudah dan praktis membuat ramuan khusus sebagai obat rumahan yang mampu turunkan berat badan dengan cepat.

Yaitu dengan membuat teh kayu manis sendiri di rumah.

Kayu manis memiliki rasa yang khas sehingga memberikan efek relaksasi yang menenangkan jika dibuat teh.

Dilansir dari Kompas.com, menurut sebuah studi dari Jepang yang dipublikasikan melalui The Journal of Nutritional Science and Vitaminology di 2012, kayu manis disebut mampu memerangi lemak visceral pada tikus.

Teh kayu manis dipercaya dapat menurunkan berat badan hingga lima kilogram hanya dalam jangka waktu tujuh hari saja.

Namun hal ini perlu dilakukan secara rutin dan diimbangi dengan pola hidup sehat seperti makan dan olahraga rutin.

Jika Anda mengalami masalah berat badan yang kerap mengganggu aktivitas sehari-hari, Anda bisa mencoba obat rumahan ini.