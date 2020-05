BANGKAPOS.COM - Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Citra Scholastika - Everybody Knew, Kunci Mudah dari D



[Intro] D Em D Em A D

ketika ku lihat kau bersama dia

Em

tak ada penyesalan dalam hidupku

F#m Bm

dan apa yang ku rasakan saat ini

G A

seperti dahulu ku tak mengenalmu D

ketika ku lihat kau bersama dia

Em

tak ada lagi hasrat dalam hidupku

F#m Bm

kepada dirimu yang dulu tercinta

G A

tak ada lagi kenangan, takkan lagi harapan [Reff]

D

everybody knew you’re a liar

Em A

everybody knew you’re a player

F#m Bm

everybody knew you’re never serious

G

risk your love at me

A D

and I tell you once again baby [Intro] D Em A D

ketika ku lihat kau bersama dia

Em

tak ada penyesalan dalam hidupku

F#m Bm

dan apa yang ku rasakan saat ini

G A

seperti dahulu ku tak mengenalmu [Reff]

D

everybody knew you’re a liar

Em A

everybody knew you’re a player

F#m Bm

everybody knew you’re never serious

G

risk your love at me

A D

and I tell you once again baby [Interlude] D Em A F#m Bm G A E

everybody knew you’re a liar

F#m B

everybody knew you’re a player

G#m C#m

everybody knew you’re never serious

A

risk your love at me

B E

and I tell you once again baby

E

everybody knew you’re a liar

F#m B

everybody knew you’re a player

G#m C#m

everybody knew you’re never serious

A

risk your love at me

B

and I tell you once again serious

A

risk your love at me

B E

and I tell you once again oh baby