Pedagang Cabai di Pasar Atrium Akui Harga Cabai Anjlok, Harga Bawang Naik

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Pasca Hari Raya Idul Fitri Tahun 2020 harga bawang merah di pasaran masih tinggi. Sedangkan untuk harga cabai justru menurun.

Diakui Nanda, seorang pedagang cabai dan bawang di Pasar Atrium Pangkalpinang, harga cabai anjlok dan harga bawang naik.

Menurutnya, ntuk pasokan bawang merah tersebut masuk dari Brebes dan Probolinggo.

"Harga cabai anjlok, terjun bebas, kalau harga bawang merah mengalami kenaikan," kata Nanda kepada Bangkapos.com melalui pesan WhatsApp, Minggu (31/5/2020).

"Harga eceran sekarang Rp 14.000 cabai merah atau cabai keriting per kilogram, kalau cabai rawit cuma Rp 20.000 per kilogram," sebutnya.

"Kalau harga bawang merah eceran Rp 55.000 per kilogram, kalau bawang putih ecerannya Rp 20.000 per kilogram," lanjut Nanda.

Dia juga mengatakan kalau harga grosir cabai keriting sebesar Rp 12.000 perkilogram, cabai rawit Rp 15.000 per kilogram, bawang putih Rp 16.000 per kilogram dan bawang merah Rp 48.000 per kilogram.

Menurutnya, harga cabai anjlok dikarenakan sedang panen raya sejak sebelum lebaran.

"Cabai lagi panen raya dari sebelum lebaran," katanya.

Nanda selaku pedagang menyampaikan harapannya terkait dengan anjloknya harga cabai saat ini.

"Harapannya harga bisa stabil lagi, kasihan sama petani, terus perekonomian mulai berangsur naik biar daya beli masyarakat bisa kembali normal dan lepas dari wabah corona ini," harap Nanda.

(Bangkapos.com/Widodo)