Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Cinta Laura - Cinta Atau Uang, Kunci Mudah dari G 

G F

kamu bilang kamu cinta aku

Em D

tapi di mana cintamu

Am

kau hanya memberiku

Cm G

menyogoku dengan uang

G F

kamu salah menilai diriku

Em D

yang kubuthkan cintamu

Am Cm

kamu pikir yang aku inginkan

D

hanya uangmu

G F

love me is money love me is money

Cm G

that your money katamu love

G F

love me is money love me is money

Cm G

that show money katamu love

G F

love me is money love me is money

Cm G

that your money katamu love

G F

love me is money love me is money

Cm G

that show money katamu love

[Interlude] G A# F 2x

G F

kamu salah menilai diriku

Em D

yang kubutuhkan cintamu

Am Cm

kamu pikir yang aku inginkan

D

hanya uangmu

G

ku tak butuh uangmu

G

i just need your love

G

ku tak butuh rayuanmu

G

i just need your love

G F

love me is money love me is money

Cm G

that your money katamu love

G F

love me is money love me is money

Cm G

that show money katamu love

G F

love me is money love me is money

Cm G

that your money katamu love

G F

love me is money love me is money

Cm G

that show money katamu love