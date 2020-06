Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Coboy Junior - Eeeaa, Kunci Mudah dari C 

C

Hei kamu

Em

hatiku dag dig dug

Dm G

Saat aku melihatmu

C

jatuh di hadapanku

Em

Membuat aku buru-buru

Dm G

mendekatimu

F

Langsung ku tanyakan

Em

apa kau baik-baik saja, Kau bingung

Dm Em F G

'memangnya aku jatuh darimana ?'

(Chorus)

C Em

Kau bidadari jatuh dari surga

Dm G

di hadapanku eeeaa

C Em

Kau bidadari jatuh dari surga

Dm G

tepat di hatiku eeeaa

C

So baby please be mine,

Em Dm G

please be mine oh mine eeeaa

C

Karena hanya aku

Em

sang pangeran impianmu

Dm G C

Eeaa eeaa, Eeaa.. eeaa..

C

Hei kamu

Em

hatiku dag dig dug

Dm G

Saat aku melihatmu

C

ku tarik panjang nafasku

Em

Mantapkan langkahku

Dm G

untuk mendekatimu

F

Langsung ku tanya

Em

maukah kamu jadi pacarku, Kau bilang,

Dm Em F G

'kenapa kamu suka sama aku ?'

(Chorus)

C Em

Kau bidadari jatuh dari surga

Dm G

di hadapanku eeeaa

C Em

Kau bidadari jatuh dari surga

Dm G

tepat di hatiku eeeaa

C

So baby please be mine,

Em Dm G

please be mine oh mine eeeaa

C

Karena hanya aku

Em

sang pangeran impianmu

Dm G

Eeaa eeaa, Eeaa.. eeaa..

A#

Andai kamu jadi gula, aku pasti semutnya

F Dm

Kan ku seberangi lautan samudera Hei hei

G#

baru kali ini aku jadi galau gini

G

Cepat terima aku cinta pertamaku

(Chorus)

C Em

Kau bidadari jatuh dari surga

Dm G

di hadapanku eeeaa

C Em

Kau bidadari jatuh dari surga

Dm G

tepat di hatiku eeeaa

C Em

Kau bidadari jatuh dari surga

Dm G

di hadapanku eeeaa

C Em

Kau bidadari jatuh dari surga

Dm G

tepat di hatiku eeeaa

C

So baby please be mine,

Em Dm G

please be mine oh mine eeeaa

C

Karena hanya aku

Em

sang pangeran impianmu

Dm G C

Eeaa eeaa Eeaa.. eeaa..

C Am

Ini lagu gombal tuk dapetin kamu

G G C

Ini lagu gombal tuk dapetin.. kamu