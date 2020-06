45 Hotel dan 20 Restoran se-Babel Tutup Usaha, PHRI Bangka Belitung Berbenah Hadapi New Normal

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Akibat dari pandemi Covid 19 di Babel, sampai akhir April, sebanyak 45 hotel dan 20 restoran se Babel melaporkan kepada PHRI Babel menutup usahanya.

Hal ini berdampak pada dirumahkannya 2850 orang karyawan.

Akan tetapi jika situasi sudah mulai kondusif dan memungkinkan untuk kembali dijalankan usahanya, maka para anggota PHRI Babel harus dapat mempersiapkan diri menghadapi New Normal.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada Kamis (4/6) pukul 08.30 pagi, PHRI Babel akan melaksanakan kegiatan Webinar BPD PHRI Babel.

Kegiatan ini mengambil tema "Persiapan Diri Menuju New Normal"

Kegiatan digelar menggunakan aplikasi Zoom dengan meeting ID: 821 1100 2330 dan password: PHRIBABEL

Webinar ini terbuka untuk umum

" Kegiatan ini terkonfirmasi akan diikuti lebih dari 100 Pengelolah Hotel, Restoran dan Caffe yang ada di pulau Bangka dan pulau Belitung, " ungkap ketua BPD PHRI Babel Bambang Patijaya, Selasa (2/6).

Dalam kegiatan tersebut bertindak sebagai moderator adalah Adelia dan kata pengantar kegiatan Ketua BPD PHRI Babel Bambang Patijaya.

Hadir sebagai Narasumber gubernur Babel Erzaldi Rosman, ketum BPP PHRI Haryadi Sukamdani, Jubir Gugus Tugas Covid 19 Babel Andi Budi Prayitno.

"Maksud dari kegiatan ini adalah mensosialisasikan apa itu new normal,

Bagaimana arahan dan harapan dari Pemerintah Daerah dalam menghadapi new normal kepada anggota PHRI. Bagaimana panduan para pelaku perhotelan, resto dan caffe mempersiapkan diri menghadapi new normal, bagaimana daerah lain melakukan persiapan dalam hadapi new normal," jelas Bambang Patijaya.

Selain itu juga bagaimana masukan dari Gugus Tugas Covid 19 kepada anggota PHRI dalam menyesuaikan kondisi dilapangan dalam melaksanakan protokol Kesehatan.

" Oeh karena itu arahan Gubernur Erzaldi Rosman, masukan dari Ketum PHRI Bpk Haryadi Sukamdani dan informasi dari Jubir Gugus Tugas Covid 19 Babel sangat penting untuk diikuti oleh para anggota PHRI Babel. Sehingga anggota PHRI Babel dapat mengerti dan mampu mempersiapkan diri untuk laksanakan protokol kesehatan pada usahanya dalam menghadapi kondisi normal baru," pungkas Bambang. (Bangkapos.com/Iwan Satriawan)