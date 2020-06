Inter Milan Bikin Lini Tengah 100 Persen Italia, Gunakan Uang Penjualan Mauro Icardi

BANGKAPOS.COM - Klub raksasa Liga Italia, Inter Milan, baru saja mendapatkan uang dari penjualan permanen Mauro Icardi ke Paris Saint-Germain.

Harga total Mauro Icardi disinyalir sebesar 58 juta euro dengan Inter Milan menerima 50 juta euro di awal dan 8 juta euro akan aktif jika klausul bonus tertentu tercapai.

Uang 50 juta euro (sekitar) dari penjualan Mauro Icardi itu langsung digunakan Inter Milan untuk memburu pemain incaran di bursa transfer musim panas.

Inter Milan diketahui mencurahkan fokus ke gelandang Brescia, Sandro Tonali.

La Beneamata ingin segera mengamankan tanda tangan Sandro Tonali mengingat pemain berusia 20 tahun ini juga diincar klub lain, terutama rival bebuyutan I Nerazzurri di Liga Italia, Juventus.

Sebelum krisis COVID-19, Brescia meminta 50 juta euro untuk melepas Tonali.

Sekarang Inter Milan mempunyai uang persis sebesar itu dari penjualan Icardi dan berpeluang mengamankan transfer secepatnya.

Menurut Corriere della Sera, Inter Milan bahkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan Tonali.

Pemain yang sering disebut sebagai The New Andrea Pirlo itu akan digaji 2,5 juta euro per musim.