BANGKAPOS.COM - Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Cici Paramida - Wulan Merindu, Kunci Mudah dari Am



Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:



[intro] Am-G G-F E

Am Dm F-B-Am-E Am

sunyi sepi malam tanpa sinar bulan

Am E

sesepi diriku sendiri dalam penantian

Dm

tak tahan rasanya gelora di jiwa

G C

ingin segera bertemu

E Am

duhai kekasihku duhai pujaanku

F G Am Am-E

aku rindu kepadamu Am

sekian lamanya kumemendam rasa

Am E

tak tertahan lagi rasa gundah di dalam dada

Dm

teringat dirimu terbayang kau selalu

G C

setiap malam-malamku

Dm Am

datanglah sayangku hadirlah kasihku

F G Am

wulan ini merindumu [*]

G C Dm

betapa indahnya dunia terasa

Am

bila kau ada di sisiku

G C Dm

alangkah syahdunya seakan terasa

E

bagaikan ku di alam surga [Reff]

Am

bawalah diriku Oh Sayang

E E

kuingin selalu bersamamu tak sanggup lagi diri ini

Dm G Am Am

berpisah denganmu kasih cintaku sayangku kasihku

E E

kuserahkan hanya kepadamu semoga Tuhan merestui

F G Am

bahagia selamanya [interlude] Dm Am F E

Dm Am F G Am [*]

G C Dm

betapa indahnya dunia terasa

Am

bila kau ada di sisiku

G C Dm

alangkah syahdunya seakan terasa

E

bagaikan ku di alam surga [Reff]

Am

bawalah diriku Oh Sayang

E E

kuingin selalu bersamamu tak sanggup lagi diri ini

Dm G Am Am

berpisah denganmu kasih cintaku sayangku kasihku

E E

kuserahkan hanya kepadamu semoga Tuhan merestui

F G Am

bahagia selamanya F G Am

berdua kita s'lamanya

F G Am

bahagia selamanya [Outro] Am