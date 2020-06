BANGKAPOS.COM - Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Cinta Laura - Shoot Me, Kunci Mudah dari D



Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:



[Intro] Bm Em A D-A/C# (4x) D G Em A

Coba kau lihat bahasa tubuhku

D G Em A

Kau kan tahu ku suka kamu

D G Em A

Perhatikanlah senyum manisku

D G Em A

Terukir Indah hanya untukmu [Intro] Bm Em A D-A/C# (4x) [Chorus]

Bm Em A D

Oh baby shoot me shot me Jadikan kekasihmu

Bm Em A D

Say you love me love me love me love me

Bm Em A D

You baby shoot me shot me Jadikan kekasihmu

Bm Em A D-C#m

Say you love me love me

Bm Em A D

Oh baby shoot me shot me Jadikan kekasihmu

Bm Em A D

Say you love me love me love me love me

Bm Em A D

You baby shoot me shot me Jadikan kekasihmu

Bm Em A D-C#m

Say you love me love me [Intro] Bm D G Em A

Janganlah ragu katakan cintamu

D G Em A

Tembaklah aku

D G Em A

Jangan kau buat aku menunggu

D G Em A

Tembaklah aku Bm

Coba kau lihat bahasa tubuhku

Bm

Kau akan tahu ku suka kamu

Bm

Janganlah ragu katakan cintamu

Bm

Tembaklah aku ku suka kamu [Chorus]

Bm Em A D

Oh baby shoot me shot me Jadikan kekasihmu

Bm Em A D

Say you love me love me love me love me

Bm Em A D

You baby shoot me shot me Jadikan kekasihmu

Bm Em A D-C#m

Say you love me love me haaaa

Bm Em A D

Oh baby shoot me shot me Jadikan kekasihmu

Bm Em A D

Say you love me love me love me love me

Bm Em A D

You baby shoot me shot me Jadikan kekasihmu

Bm Em A D-C#m

Say you love me love me haaaa [interlude] Bm

Bm Em A D (4x) Bm Em A D

Oh baby shoot me shot me Jadikan kekasihmu

Bm Em A D

Say you love me love me love me love me

Bm Em A D

You baby shoot me shot me Jadikan kekasihmu

Bm Em A D-C#m

Say you love me love me haaaa

Bm Em A D

Oh baby shoot me shot me Jadikan kekasihmu

Bm Em A D

Say you love me love me love me love me

Bm Em A D

You baby shoot me shot me Jadikan kekasihmu

Bm Em A D-C#m

Say you love me love me haaaa

Bm Em A D

Oh baby shoot me shot me Jadikan kekasihmu

Bm Em A D

Say you love me love me love me love me

Bm Em A D

You baby shoot me shot me Jadikan kekasihmu

Bm

Say you love me love me