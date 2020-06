Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Kasmaran' Jaz

Chord dan Lirik Lagu 'Kasmaran' Jaz

BANGKAPOS.COM-- Siapa lagu kalau bukan penyanyi muda berbakat Jaz.

Lagu-lagu yang dinyanyikan Jaz dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mudah diingat, seperti lagunya berjudul kasmaran.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro : C..Am..F..Dm-Em-F-G

C..Am..F..G..

.

C

aku disini padamu

C

sekali lagi padamu

Gm

kubawakan..rindu yang

F C

kau pesan utuh..

.

G C

aku disini untukmu

C

sekali lagi untukmu

Gm

percayalah..(tak perlu)

F C C7

lagi kau gundah..

.

Reff:

F G

pun aku merasakan getaranmu

Em Am

mencintaiku seperti ku mencintaimu

Dm F G

sungguh kasmaran aku kepadamu..

.

G C

hidup adalah tentangmu

C

selalu saja tentangmu

Gm

sepertinya..kau adalah

F C

candu bagiku..

.

G C

kau buat aku tak mampu

C

selalu saja tak mampu

Gm

menahan perasaanku

F C (Gm7)

atas dirimu..

.

Reff:

F G

pun aku merasakan getaranmu

Em Am

mencintaiku seperti ku mencintaimu

Dm F G

sungguh kasmaran aku kepadamu..

F G

pun aku merasakan getaranmu

Em Am

mencintaiku seperti ku mencintaimu

Dm F G

sungguh kasmaran aku kepadamu wooo

Bb/D (Gm)

..kepadamu..

.

Musik : Gm Dm F C

Am D G..

.

Reff:

F G

pun aku merasakan getaranmu

Em Am

mencintaiku seperti ku mencintaimu

Dm F G

sungguh kasmaran aku kepadamu..

F G

pun aku merasakan getaranmu

Em Am

mencintaiku seperti ku mencintaimu

(D7) F

sungguh kasmaran aku (sungguh kasmaran aku)

Am F

sungguh kasmaran aku (kasmaran aku)

Dm-Em-F -G

sungguh kasmaran aku

C

kepadamu..

.

Outro : C..Am..F..Dm-Em-F-G

C Am F

.

G C

kasmaranku kepadamu..

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)