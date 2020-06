Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Pamit' Tulus

Chord dan Lirik Lagu 'Pamit' Tulus

BANGKAPOS.COM-- Tulus dikenal dengan musuknya yang memiliki karakter kuat.

Seperti lagu perjudul pamit yang dinyanyikannya, memberikan warna tersendiri bagi penggemarnya.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunjateng.com

Intro : Em..C

Em..C

Em

tubuh saling bersandar

C

ke arah mata angin berbeda

Am Bm C

kau menunggu datangnya malam

D G

saat kumenanti fajar

Em

sudah coba berbagai cara

C

agar kita tetap bersama

Am Bm C

yang tersisa dari kisah ini

D G

hanya kau takut kuhilang

Am D

perdebatan apapun menuju kata pisah

B

jangan paksakan genggamanmu

Reff:

Em Am

izinkan aku pergi dulu

G

yang berubah hanya

D

tak lagi kumilikmu

Em Am

kau masih bisa melihatku

G

kau harus percaya

D

kutetap teman baikmu

Em C

uuuuuuu