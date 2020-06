BREAKING NEWS: Menuju New Normal, Gubernur Babel Minta Masyarakat Disiplin Ikuti Protokol Covid-19

Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman melakukan Sosialisasi terhadap upaya menuju New Normal yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota, pada Selasa (2/6/2020) di ruang Pasir Padi, kantor Gubernur Babel.

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman melakukan Sosialisasi terhadap upaya menuju New Normal yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota, pada Selasa (2/6/2020) di ruang Pasir Padi, kantor Gubernur Babel.

Dalam kesempatan itu Gubernur Babel menyampaikan terkait upaya pelonggaran yang telah dilakukan Provinsi Babel, dengan terus mendisiplinkan masyarakat dan upaya pemberian sanksi kepada mereka yang melanggar melalui Satgas di setiap Kecamatan.

"Sesuai dengan perkembangan dan situasi di daerah dan pusat, kita harus menyikapi ini dan harus menjunjung tinggi keselamatan masyarakat kita, jangan new normal semua mau new, tahu kata. Tapi tidak tahu artinya, jadi jangan terbiasa menggunakan bahasa seperti new normal dan lainya karena masyarakat kita tidak tahu,"ujar Gubernur Babel Erzaldi Rosman dalam sosialisasi, bersama camat dan Sekda Kota/Kabupaten, Selasa (2/6/2020).

Dia mengatakan Pemerintah Daerah yang ingin melaksanakan New Normal harus menyampaikan permintaan ke Satgas Provinsi Babel, dan Satgas Provinsi Babel yang nanti menentukanya.

"Saya menyampaikan new normal ini kondisi ditegaskan atas permintaan daerah Kabupaten/Kota kepada Satgas Provinsi, setelah itu Satgas mengecek ke lapangan berdasarkan syarat apa sudah terpenuhi, baru mengajukan ke Satgas pusat,"ujarnya.

Namun dalam upaya menuju kehidupan normal, Gubernur menegaskan untuk mendisiplinkan masyarakat melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19.

"Kalau melihat dari beberapa daerah bisa melaksanakan new normal baru sekitar 4 daerah seperti Beltim, Basel, Bateng dan Bangka Barat kalau dilihat sudah kondisi hijau selama 14 hari, sementara Belitung, Pangkalpinang, Bangka Induk belum, dan syarat lainya terpenting disiplin masyarakat kita mengikuti Protokol Kesehatan Covid-19,"ujarnya.

Dia mengatakan dengan adanya pihak Kabupaten/Kota di acara sosialisasi sebagai tujuan untuk melaksanakan pendisiplinan masyarakat terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 terutama ditempat keramaian seperti pasar, tempat wisata, cafe dan tempat lainya.

"Makanya kami mengundang bapak sekalian setiap kegiatan untuk pendisiplinan Provinsi menggandeng Kabupaten/Kota, karena pantai masih ramai dan masih banyak tidak melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 seperti masker,"pungkasnya.

Ia menambahkan, pelonggaran dan upaya menuju new normal harus dilakukan Provinsi Babel dalam upaya recovery anggaran, dengan harapan menjalankan rutinitas seperti biasa dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19. (Bangkapos/Riki Pratama)