Usai Operasi Payudara, Millen Cyrus Mengaku Sudah Hamil Dua Bulan, Netizen : Hamil Kobra Ya Lu

BANGKAPOS.COM - Keponakan Ashanty, Millen Cyrus atau Millen Daru kembali berbuat ulah.

Setelah nekat melakukan operasi payudara di Thailand, pria 20 tahun itu kini mengaku sedang hamil.

Hal tersebut disampaikan Millen Cyrus di media sosial Instagramnya yang terverfikasi, pada Senin (1/6/2020).

Mulanya Miilen Cyrus memamerkan foto perutnya yang tampak membuncit.

Sementara dari belakang, Millen Cyrus tampak dipeluk oleh seorang pria.

Pria yang diduga kekasih Millen Cyrus itu, memegang perut sepupu Aurel Hermansyah itu.

Millen Cyrus kemudian membahas soal kekuatan cinta antara ia dan kekasihnya.

"Its amazing what love can make...," tulis Millen Cyrus.

Millen Cyrus lantas mengaku kini sedang mengandung dua bulan.