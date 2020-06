Beda dari yang Lain, Ilmuwan Sebut Cara Virus Corona Menginfeksi Sel Manusia Unik dan Aneh

BANGKAPOS.COM - Tidak seperti virus pada umumnya, SARS-CoV-2, Virus Corona baru penyebab Covid-19 punya cara tersendiri dalam menginfeksi sel tubuh manusia.

Ilmuwan menyebut apa yang dilakukan virus ini adalah sesuatu yang 'unik' dan menyimpang.

Dalam penelitian terbaru, menunjukkan Virus Corona 'membajak' sekelompok sel yang berfungsi memproduksi protein untuk melawan virus, tapi juga memungkinkan serangkaian sel lainnya memproduksi protein lain.

Pola yang dilkukan SARS-CoV-2 pada sel manusia ini tidak pernah terlihat pada virus lainnya.

"Ini adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat dalam 20 tahun mempelajari virus," kata Benjamin TenOever, virolog dari Icahn School of Medicine at Mount Sinai, AS, seperti dilansir dari Stat News, Selasa (1/6/2020).

Benjamin mencontohkan perilaku virus influenza dan SARS yang mewabah di tahun 2003.

Pada virus influenza dan SARS, dikatakan TenOver, ketika virus masuk ke dalam tubuh maka kelompok sel yang terinfeksi segera menyadarinya dan menghasilkan inteferon.

Inteferon adalah protein yang berfungsi memberikan sinyal kepada sel-sel lainnya untuk meminta "bala bantuan" melawan virus.

Sebut saja, ini kelompok sel A, di mana interferon membantu mengaktifkan sel-sel yang berfungsi memperlambat virus melakukan replikasi hingga berjumlah jutaan.