Forkopimda Bangka Barat Rakor Penerapan New Normal di Tengah Pandemi Covid 19, Ini yang Dibahas

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ( GTPPC-19 ) Bangka Barat, menggelar rapat koordinasi mengenai penerapan new normal bersama unsur Forkopimda.

Rakor berlangsung tertutup dan berlangsnung di gedung Rapat Operasional Room OR II Sekretariat Daerah Pemkab Bangka Barat, Rabu ( 3/6/2020 ) pagi.

Rakor dihadiri Bupati Bangka Barat, Markus, Kapolres AKBP Fedriansah, Dandim 0431/BB, Letkol Inf. Agung Wahyu Perkasa, Kajari Helena Oktavianne, Sekretaris GTPPC- 19, Sidarta Gautama, Jubir GTPPC-19, dr. Hendra serta segenap Kepala OPD, asisten, staf ahli, camat dan Kapolsek Se Babar

Usai rakor, Sekretaris GTPPC-19 Bangka Barat, Sidarta Gautama mengatakan, ada beberapa hal yang dibahas dalam rapat tertutup tersebut.

Dikatakan Sidarta, saat ini telah memasuki era ketiga dari mulai ( penyebaran ) Covid - 19.

Era pertama, adalah bagaimana kita untuk melakukan penanganan berapa korban terpapar Covid-19, yang fokus semua ke penanganan medis.

Selain itu di Kabupaten Bangka Barat juga memasuki era pengendalian penyebaran virus Corona dengan menjaga pelabuhan sebagai pintu masuk ke Pulau Bangka.

Tahap selanjutnya, dikatakan Kepala Dinas Pol PP dan PB Bangka Barat ini, membuat kebiasaan yang telah terbentuk selama pandemi Covid-19 menjadi hal yang normal.

" Jadi kedepan tidak ada lagi masyarakat bertanya, Pak kapan new normalnya? normal kita sekarang yang ini, pakai masker, sosial distancing, itu yang dibumikan," terangnya.

Berdasarkan hal itu, Sidarta menjelaskan , trilogi dalam new normal yaitu washing hand ( mencuci tangan ), wear masker ( mengenakan masker ), keep distance ( menjaga jarak ) akan menjadi kriteria wajib yang akan dibumikan bagi daerah yang menyatakan dirinya sudah siap menuju New Normal.

"Kalau forkopimda secara SDM personel segala macam siap, polres siap, kodim siap dalam rangka kita menuju new normal," kata Sidarta. (Bangkapos.com/Anthoni Ramli)