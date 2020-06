Kapolda Bangka Belitung Dukung Pendisiplinan Warga Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Penerapan disiplin pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 yang sedang didorong Pemerintah Provinsi Babel didukung oleh Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Anang Syarif Hidayat.

Dukungan diberikan dalam upaya pelaksanan disiplin protokol kesehatan yang diupayakan Pemprov Babel untuk menuju kehidupan normal dengan tetap menggunakan masker saat beraktivitas dan melakukan protokol kesehatan lainya.

Kapolda Babel Irjen Pol Anang Syarif Hidayat mengatakan sebagai upaya melaksanakan disiplin terhadap warga, Polda Babel akan berupaya akan menegur warga yang masih tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar.

Dia mengatakan tidak ada sanksi pidana yang akan diterapkan, melainkan hanya sanksi sosial dan teguran.

"Terkait masyarakat bandel disiplin sikap dari masyarakat tidak ada ancaman hukuman pidanan, menyikapinya karena kita bukan PSBB, tentunya kita kerjasama dengan pihak TNI/Polri bersama berupaya untuk mendisiplinkan masyarakat,"ujar Kapolda Babel Irjen Pol Anang Syarif Hidayat, Rabu (3/6/2020).

Kapolda mengatakan pendisiplinan dilakukan sebagai upaya memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dampak kesehatan serta kemanan bagi dirinya dan orang di sekitarnya.

"Kita mendisiplinkan masyarakat semata untuk memahami semua dan semata-mata demi kesehatan dan kemanan kita bersama,"pungkasnya.

Gubernur Babel Erzaldi Rosman mengatakan tim Satgas yang telah dibentuk di setiap Kecamatannya akan melakukan upaya sosialisasi sebelum nantinya memberlakukan sanksi sosial kepada warga yang melanggar disiplin Protokol Covid-19.

"Karena new normal alasan masyarakat ingin bekerja, namun dengan kegiatan tersebut harus disiplin, masyarakat harus melaksanakan protokol kesehatan, ada rencana kita sebelum new normal berkembang sudah menyampaikan pelonggaran sudah ada ketentuan pemerintah pusat terkait new normal,"ujar Gubernur Erzaldi.

Selain itu, dengan peraturan disiplin protokol kesehatan nantinya semua tempat keramaian akan dilakukan disiplin terutama dalam penggunaan masker setiap pedagang dan pembeli yang datang ke pasar.

"Seperti pasar yang ada di Pangkalpinang dan Tanjungpandan, yang menjadi pusat kalau memang kita ingin new normal harus menggunakan masker semua, dan jarak antar pedagang diatur. Sementara untuk hotel juga silakan buka, tetapi fasilitasnya harus bersih dan selalu di semprot cairan disinfektan dan petugasnya atau pegawainya selalu menggunakan masker,"harapnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)