Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan BNI - 3 Juni 2020

Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang akan melakukan penjualan dimuka umum (Lelang) atas objek Hak Tanggungan debitur sebagai berikut:

1. NORHAYATI

Sebidang tanah seluas 836 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan barang tetap, terletak di Jl. Madrasah Desa Bukit Tebok RT 12 Kel. Silip Kec. Riau Silip Kab. Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai SHM No. 798 an. Norhayati.

Nilai limit: Rp.156.550.000,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Uang Jaminan Lelang: Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

2. JANWARDI TOYONO

Sebidang tanah seluas 638 m2 berikut dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan barang tetap, terletak di Jl. Nilam Kel. Bacang, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung, sesuai SHGB No. 824 an. Janwardi Toyono

Nilai Limit : Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

Uang Jaminan Lelang : Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

3. CV RAPI JAYA

a. Sebidang tanah seluas 1.482 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang menurut peraturan perundang- undangan merupakan barang tetap, terletak di Jl. Raya Pangkal Pinang - Koba Dusun 2 No. 38 RT 05 Desa Cambai, Kec. Namang, Kab. Bangka Tengah, Prov. Kepulauan Bangka Belitung, SHM No. 939 an. M. Yamin

Nilai Limit : Rp.147.987.000 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Uang Jaminan Lelang : Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)

b. Sebidang tanah seluas 635 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang menurut peraturan perundang- undangan merupakan barang tetap, terletak di Jl. Raya Koba - Toboali (Jalan Raya Gadung) RT 03, Desa Air Bara, Kec. Air Gegas (dh. Pemb. Air Gegas/ Toboali), Kab. Bangka Tengah (dh. Bangka), Prov. Kepulauan Bangka Belitung, sesuai SHM No. 354 an. Muhamad Yamin

Nilai Limit : Rp.137.161.350 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

Uang Jaminan Lelang : Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

4. SAL BASRI

Sebidang tanah seluas 216 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan barang tetap, terletak di Jl. Air Timur Kel .Kace Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka Prov. Kepulauan Bangka Belitung, sesuai SHM No. 1053 an. Mardalena.

Nilai Limit : Rp.330.400.000 (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah)

Uang Jaminan Lelang : Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

Pelaksanaan Lelang: