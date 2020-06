Pulang ke Malaysia, Ibu Mertua BCL Bawa Hadiah Spesial hingga Ucap 'Umi is not Saying Good Bye'

BANGKAPOS.COM -

Pada unggahan kedua, Umi memperlihatkan dirinya yang mengikuti protokol kesehatan.

Tampak dirinya menggunakan penutup di wajahnya selama perjalanan kembali ke Malaysia.

Umi mengaku ia akan menjalani masa karantina selama 14 hari sebelum ia benar-benar kembali ke rumah.

Lagi-lagi, Umi menuliskan harapannya kepada Bunga dan Noah.

Ia merasa sangat bahagia bisa memiliki banyak momen dengan keduanya.

Termasuk menghabiskan masa-masa Ramadan hingga Lebaran bersama-sama.

Umi juga menyebut perpisahan ini bukan lah sebagai perpisahan terakhir.

Karena ia berharap akan ada pertemuan selanjutnya untuk mereka.

Berikut unggahan lengkapnya:

Alhamdulillah. Umi is back home in Malaysia now.