Dosen STISIPOL Pahlawan 12 Bangka Berhasil Tembus Jurnal Scopus

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Kabar membanggakan datang dari Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi (IKOM), STISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat, Bangka Belitung, Yudi Septiawan, MA.

Ia berhasil mempublikasikan penelitiannya yang berjudul “Critical Discourse Analysis and Its Potential for English Language Teaching: A Study Beauty Advertisement Products in Indonesia” dalam jurnal internasional The Asian ESP Journal bersama 2 rekan lainnya dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yaitu Didin Nuruddin Hidayat dan Agus Sufyan.

Yudi mengatakan, The Asian ESP Journal ini merupakan jurnal bereputasi tingkat internasional yang bersifat open access peer reviewed journal yang telah terindeks Scopus dan beralamat di Australia. Jurnal internasional ini mengkaji tema riset bidang seni, humaniora, ilmu sosial, bahasa dan linguistik.

Adapun Tim editorial The Asian ESP Journal, dikatakannya, terdiri dari para akademisi dari berbagai negara, yaitu Amerika, Abu Dhabi, Australia, Yaman, dan Indonesia.

Ia melanjutkan, para reviewers The Asian ESP Journal, juga terdiri dari para ahli di bidang ELT (English Language Teaching), linguistik dan sastra dari berbagai negara di dunia.

"Scopus sendiri merupakan lembaga pengindeks global bereputasi tinggi yang dimiliki oleh penerbit terkemuka dunia, Elsevier," terangnya.

Lebih lanjut, Scopus menyediakan sistem penilaian yang sangat ketat untuk mengukur dampak signifikan yang dimiliki sebuah jurnal ilmiah secara global.

"Saya menyarankan bagi peneliti dan dosen untuk bisa mempublikasikan di Jurnal terindeks Scopus. Kiatnya adalah temukan referensi secara sistematis, setiap hari membaca, menulis, dan bertanya, dan mencari umpan balik dengan proses diskusi yang matang dan mendalam," ungkapnya.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12, Dr. Darol Arkum menyampaikan, prestasi terbaik peneliti STISIPOL Pahlawan 12 menjadi inspirasi dan membuktikan di masa pandemi covid 19 bukan menjadi halangan untuk tetap produktif menghasilkan karya terbaik di bidang riset.

Darol menuturkan, publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus merupakan alat untuk membangun reputasi individu dosen dan universitas tempat mereka mengabdi.

"Dengan bantuan internet, artikel yang dimuat dapat dibaca dan disitasi akademisi di dunia," sebutnya.

STISIPOL Pahlawan 12 Bangka Belitung, merupakan salah satu sekolah tinggi yang terus membangun reputasi kelembagaannya di tingkat internasional khususnya di bidang riset.

Dengan tenaga peneliti dan dosen yang berhasil menghasilkan riset berkelas internasional akan mendapatkan penghargaan yang tinggi sehingga terbangun iklim kompetisi yang objektif.

"Sebagai pimpinan sekolah tinggi saya sangat bersyukur dan bangga atas keberhasilan dosen-Ilmu Komunikasi STISIPOL Pahlawan 12 ini," ujarnya.

"Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kualitas riset dari dosen dan peneliti STISIPOL Pahlawan 12 dalam bidangnya telah diteruji reputasinya di tingkat internasional," ungkap Darol.

(Bangkapos.com/Ramandha)