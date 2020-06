Harga Mobil Bekas Toyota New Veloz Turun harga Rp 5 juta, Cek Daftarnya

BANGKAPOS.COM - Buat yang ingin mobil keluarga dengan harga yang bisa dibilang cukup terjangkau, Toyota Avanza New Veloz seken bisa dipilih.

Sekadar informasi, New Veloz menggunakan dua tipe mesin, tipe pertama 1.300 cc dengan daya maksimum 96 dk/ 6.000 rpm dan torsi 11,9 Kgm di 4.400 rpm.

Lalu untuk mesin 1.500 cc memiliki daya maksimum 103 dk di 6.000 rpm dengan torsi maksimum 13,9 Kgm pada 4.400 rpm.

Namun meski terbilang laris di pasar mobil bekas, harganya pun juga beragam.

"New Veloz bekas masih sangat laku di pasaran karena peminat dari mobil ini sangat banyak," kata Wawan Kurnia, pedagang mobil bekas di Jl. Tanjung Duren, Jakarta Barat (3/6).

"Tapi harga bekas Toyota New Veloz usai Lebaran turun harga Rp 5 juta, seperti halnya All New Veloz 1.5 A/T sebelum Lebaran Rp 120 juta. Sekarang cuma Rp 115 juta," ujar Wawan.

Sedangkan untuk tahun 2019 tipe All New Veloz 1.5 A/T, dijual Rp 185 juta.

Bahkan julukan mobil sejuta umat yang sejatinya dipegang Avanza pun layak ditemani Toyota Veloz, karena sangat banyak juga yang memilikinya.

Berikut harga mobil Toyota New Veloz bekas yang berhasil Gridoto.com susun berdasarkan kanal Pricelist GridOto.com dan pedagang mobil bekas di Jakarta.

Tahun All New Veloz 1.5 A/T Rp 115 juta 2013 All New Veloz 1.5 A/T Rp 135 juta 2018 All New Veloz 1.5 A/T Rp 175 juta 2019 Rp 185 juta

SUMBER:Otomotifnet.com