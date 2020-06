BANGKAPOS.COM -

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Thomas Arya - Satu Hati Sampai Mati, Kunci Mudah dari Am

[Intro] Am G F G Am

F G Am

Am

Walau menangis pilu hati ini

G

Sayang ku akan tetap abadi

F

Sampai akibat kurun kau ku nanti

E

Hanya kamu yang aku sayangi

Am

Sumpah mati bukan maksud di hati

G

Tuk meninggalkan dirimu oh kasih

F

Ku melangkah pergi lantaran akad

E

Usah kasih engkau bersedih

F G

Cinta ku suci

Am

Hanya satu untuk dirimu

F G

Ku percaya padamu

C E

Kasih ku akan menungu mu

Am

Demi cinta mu rela ku berpisah

G

Meski sekian lama kita takkan bersua

Dm

Pergi lah kasih

F E

Usah risaukan ku yang menanti

Am

Sungguh berat hati ku meninggalkan

G

Dirimu kekasih Air mata berlinang

Dm G

Ku kan kembali kepada dirimu

F E

Setia mu takkan ku duakan

Am

Hanyalah dirimu

F

Kasih satu yang ku sayang

G Am

Takkan tergantikan

Am

Semoga kamu dan saya

F

Satu hati sampai mati

G Am

Setia tak terganti

