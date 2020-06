Markus Gerak Cepat Bentuk Tim Sub Satgas Penanganan Covid-19 di Tiap Kecamatan

BANGKAPOS.COM - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mulai melakukan persiapan menuju penerapan New Normal dan kembali menggerakkan roda perekonomian daerah serta kehidupan sosial masyarakat dengan tetap berpedoman terhadap protokol dan SOP guna menghambat/memutus penyebaran virus Corona (Covid-19).

Bertempat di ruang OR 2 Sekretariat Daerah Bangka Barat, dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19, Rabu (03/06).

Kegiatan Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Bupati Bangka Barat Markus, SH, Pj Sekretaris daerah Hartono, SE, Kapolres Bangka Barat AKBP Fedriansah, Dandim 0431/Bangka Barat Letkol Inf. Agung Wahyu Perkasa, Kajari Bangka Barat Helena Oktavianne, Sekretaris GTPPC- 19, Sidarta Gautama, Jubir GTPPC-19, dr. Hendra serta segenap Kepala OPD, asisten, staf ahli, Camat dan Kapolsek se Bangka Barat.

Bupati Bangka Barat, Markus mengatakan tujuan rapat koordinasi untuk membentuk tim verifikasi satuan tugas di masing-masing kecamatan guna persiapan Peme­rintah Kabupaten Bangka Barat menerapkan New Normal.

“Rapat koordinasi ini adalah dalam rangka Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan seluruh unsur Forkopimda, Forkopimka, hingga tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 memastikan penerapan New Normal bisa berjalan sesuai harapan, salah satunya yaitu membentuk tim sub Satuan Tugas (Satgas) yang penempatannya nanti di masing-masing kecamatan. Tugasnya adalah berhubungan dengan pencegahan, meliputi sosialisasi, edukasi kepada masyarakat sampai tingkat paling bawah soal kesadaran disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk percepatan penanganan Covid-19. Maka saya harapkan para camat segera tindak lanjuti dan gerak cepat mengusulkan siapa saja yang akan dilibatkan dalam sub Satgas ini,” tegas Markus.

Dirinya juga menambahkan hingga kini Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan seluruh unsur Forkopimda sudah gencar dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat hingga aksi nyata wajib bermasker di area publik seperti pasar dan tempat-tempat keramaian lainnya.

“Terkait pembentukan satgas yang ada di kecamatan nantinya, beberapa unsur, seperti TNI, POLRI, Koramil, Puskesmas, relawan, Dinas Kesehatan, Pemerintah desa harus dilibatkan dengan koordinatornya adalah Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Sebagai tahapan awal kami dari Peme­rintah Kabupaten Bangka Barat dan seluruh unsur Forkopimda akan melakukan sosialisasi hingga aksi nyata penerapan penggunaan masker dalam aktivitas sehari-hari di luar rumah, sasaran awalnya di pasar Muntok dan pasar Parittiga karena dalam waktu dekat akan disahkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang wajib pakai masker di area publik,” tandasnya.

Sub Satgas ini nantinya bertugas dalam pelaksanaan disiplin protokol kesehatan di ruang publik wilayah Kabupaten Bangka Barat sesuai ketentuan yang berlaku se­bagai berikut :

1. Mengedukasi dan mengajak masyarakat serta pengelolaan ruang publik tentang pentingnya disiplin sesuai protokol kesehatan

2. Menghimbau masyarakat yang belum memenuhi protokol kesehatan

3. Memperingatkan masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan

4. Menertibkan prosedur protokol kesehatan di ruang-ruang publik

5. Menjaga keamanan, keter­tiban dan kenyamanan mas­yarakat dan ruang-ruang publik selama pelaksanaan pendisiplinan protokol ke­sehatan

6. melaksanakan langkah represif secara proporsional dan humanis sesuai dengan ketentuan/aturan hukum yang berlaku.

Sasaran dari pelaksanaan penegakan disiplin protokol kesehatan ini adalah Mall, Pasar, Tempat Rekreasi, Restoran, Tempat Ibadah, Terminal, Bandara, Pelabuhan, Kawasan Industri/Ekonomi dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Adapun beberapa hal yang harus dilakukan oleh satuan tugas ini adalah pengecekan suhu tubuh, wajib menggunakan masker, wajib cuci tangan/Hand Sanitizer, penegakan disiplin protokol kesehatan serta patroli wasdal protokol kese­hatan di tempat keramaian. (Advertorial/Diskominfo Bangka Barat/*)