Kim Hee Ae Blak-blakan Sengaja Menjauh dari Han So Hee di Balik Layar The World Of The Married

Ji Sun Woo dan Han So Hee drama The World of The Married

BANGKAPOS.COM - Terungkap sikap pemeran Ji SUn Woo kepada Han So Hee pemeran Yeo Da Kyung saat di balik layar The World of The Married

Drama The World of The Married sudah tamat, tapi keseruan kisahnya masih membekas di hati penggemarnya.

Baru-baru ini, drama The World of The Married bahkan sukses menyabet penghargaan sutradara terbaik di ajang Baeksang Arts Awards 2020.

Kepiawaian para cast The World of The Married memerankan karakter masing-masing patut diacungi jempol.

The World of the Married (Instagram @jtbcdrama)

Bahkan drama ini menjadi sangat unik karena tak ada karakter yang sepenuhnya "putih" seperti drama-drama Korea pada umumnya.

Hampir semua tokoh di drama The World of The Married memiliki karakter yang abu-abu.

Semua tokoh termasuk Ji Sun Wo dan Yeo Da Kyung memiliki dua sisi dalam dirinya, baik sisi buruk maupun baik yang ditampilkan dalam drama ini.

Kim Hee Ae dan Han So Hee yang memerankan Sun Woo dan Da Kyung, adalah dua karakter wanita yang terlibat konflik perebutan pasangan.



Han So Hee sukses membawakan peran pelakor dengan sangat apik.

Sementara Kim Hee Ae sukses mengaduk-aduk emosi penonton dengan segala sisi baik dan buruk dalam hidupnya untuk mempertahankan keluarganya.

Sejak awal hingga terakhir, Da Kyung menjadi musuh bebuyutan Sun Woo.