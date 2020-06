Daftar Lengkap Konsol Mini Game Gear Micro yang Diluncurkan Sega

BANGKAPOS.COM - Pengembang dan penerbit video game, Sega, merayakan ulang tahun ke-60 tahun ini dengan membuat game konsol berukuran kecil yang dinamai Game Gear Micro.

Dilansir The Verge, Game Gear Micro bersistem 8-bit merupakan jawaban dari Game Boy Nintendo.

Dari gambar promosi yang dirlis diketahui bahwa Game Gear Micro akan menjalankan setidaknya game "Sonic the Hedgehog."

Sega Mini Game Gear Micro (Istimewa)

Game Gear Micro akan datang dalam empat varian warna, yaitu hitam, biru, kuning dan merah, yang masing-masing hadir dengan judul gim yang berbeda. Varian warna hitam akan hadir dengan gim "Sonic the Hedgehog", "Puyo Puyo 2", "Out Run", dan "Royal Stone."

Sementara, varian warna biru akan membawa gim "Sonic Chaos", "Gunstar Heroes", "Sylvan Tale", dan "Baku Baku Animal".

Sementara, varian warna kuning akan datang dengan gim "Shining Force Gaiden: Ensei – Jashin no Kuni he", "Shining Force: The Sword of Hajya", "Shining Force Gaiden: Final Conflict", dan "Nazopuyo Aruru no Ru".

Terakhir, varian warna merah akan dibekali game "Revelations: The Demon Slayer", "Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special", "The GG Shinobi", dan "Columns".

Perangkat Game Gear Micro sendiri berukuran 80 mm x 43 mm x 20 mm dengan layar 1,15 inci. Terdapat satu speaker dan jack headphone. Sementara, pengisian daya dapat dilakukan melalui USB, tetapi juga dapat melalui dua baterai AAA.

Jika layar 1,15 inci dirasa kecil -- Game Boy Nintendo bahkan berukuran 2 inci -- Game Gear Micro juga hadir dengan aksesori kaca pembesar yang datang dalam satu paket berisi empat varian warna dengan harga 27.255 yen atau sekitar 3,559 juta rupiah.

Game Gear Micro akan dirilis di Jepang pada 6 Oktober tahun ini dengan harga 4.980 yen atau sekitar 651 ribu rupiah.

SUMBER: INFOKOMPUTER