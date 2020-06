Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy A21s

BANGKAPOS.COM - Setelah menawarkan Galaxy A11, Samsung segera menyusulkan Galaxy A21s di Indonesia. Samsung Galaxy A21s ditujukan untuk Gen Z atau Generasi Z, dan juga milenial.

Samsung mengklaim Galaxy A21s bisa membantu Gen Z dan milenial untuk tetap terkoneksi dan tetap bergembira. Samsung pun mengusung "Awesome is for Everyone" yang menjadi jiwa dari Galaxy seri A untuk mencapai peruntukkan Galaxy A21s tersebut.

"Kali ini Galaxy A11 dan Galaxy A21s ini, kita hadirkan kembali untuk mendukung dua kebutuhan ini; stay connected dan juga stay fun, gitu ya. Jadi, terutama buat teman-teman kita yang masih muda, gitu ya, yang millennials dan Gen Z, nah itu bisa dibantu untuk semua kegiatan stay connected mereka dan juga stay fun mereka dengan menggunakan Galaxy A, Galaxy A11 dan A21s," ucap Irfan Rinaldi (Product Marketing Manager, Samsung Electronics Indonesia).

Awesome is for Everyone pada Samsung Galaxy A21s merujuk ke Awesome Screen, Awesome Camera, serta Awesome Performance & Payment. Samsung Galaxy A21s memiliki Awesome Screen karena smartphone ini menggunakan layar yang disebut Infinity-O Display berukuran 6,5 inci. Hal tersebut membuat Samsung Galaxy A21s memiliki bezel tipis sehingga tampilan layar besarnya lebih maksimal relatif terhadap ukuran bodinya. Adapun resolusi dari layar Samsung Galaxy A21s adalah 1.600 x 720 piksel alias HD+. Memperkuat Awesome Screen ini, Samsung Galaxy A21s juga mendukung Dolby Atmos untuk audionya.

Awesome Camera berhubung Samsung Galaxy A21s memanfaatkan empat kamera belakang yang terdiri dari kamera utama, kamera ultralebar, kamera kedalaman, dan kamera makro; serta sebuah kamera depan. Kamera utama Samsung Galaxy A21s memiliki resolusi 48 MP yang mendukung Tetracell. Dengan Tetracell, kamera belakang utama Samsung Galaxy A21s bisa menggabungkan empat piksel berdekatan seolah-olah menjadi sebuah piksel besar untuk menekan noise, misalnya ketika pencahayaan kurang. Resolusi gambar yang dihasilkan memang akan menjadi 12 MP, tetapi gambar yang dihasilkan saat temaram tadi akan menjadi lebih bagus.

Kamera ultralebar Samsung Galaxy A21s memiliki resolusi 8 MP dan menawarkan sudut pandang 123 derajat yang luas. Adapun kamera kedalaman Samsung Galaxy A21s beresolusi 2 MP yang bisa membantu menghasilkan bokeh yang lebih baik, sedangkan kamera makronya juga beresolusi 2 MP yang bisa mengambil gambar dari jarak sangat dekat. Kamera depan Samsung Galaxy A21s sendiri memiliki resolusi 13 MP dan mendukung Live Focus untuk bokeh.

Sementara, Awesome Performance & Payment karena Samsung Galaxy A21s menggunakan SoC baru yang berkinerja baik dan mendukung Samsung Pay. Samsung Galaxy A21s menggunakan SoC Samsung Exynos 850. Samsung Exynos 850, dari sisi CPU-nya, menggunakan octa core Cortex-A55. Hal itu membuatnya lebih bertenaga dari berbagai SoC entry-level yang masih menggunakan octa core Cortex-A53 — SoC yang masih banyak digunakan sampai saat sekarang. Mendukung Samsung Exynos 850, Samsung Galaxy A21s menggunakan memori utama dan media simpan 3 GB dan 32 GB atau 6 GB dan 64 GB. Samsung Galaxy A21s juga mendukung micro-SD sampai 512 GB. Adapun Samsung Pay membolehkan Samsung Galaxy A21s digunakan dalam melakukan pembayaran secara nontunai.

Samsung menawarkan Galaxy A21s mulai tanggal 8 Juni 2020 dengan harga Rp2.799.000 untuk yang 3 GB dan 32 GB serta Rp3.399.000 untuk yang 6 GB dan 64 GB. Selama masa flash sale yang berlangsung dari 8 sampai 14 Juni 2020, smartphone dengan baterai berkapasitas 5.000 mAh itu ditawarkan dengan harga Rp2.699.000 untuk yang 3 GB dan 32 GB serta Rp3.199.000 untuk yang 6 GB dan 64 GB. Selain itu, pembelian pada flash sale juga akan mendapatkan bonus berupa kartu micro-SD, paket berlangganan JOOX, paket berlangganan Viu, paket berlangganan YouTube Premium, dan kartu perdana Indosat Ooredoo plus paket internet tertentu.

Flash sale smartphone dengan pilihan warna hitam, putih, dan biru tersebut dilaksanakan di samsung.com, Lazada, Blibli, Shopee, JD.ID, Tokopedia, dan DINOMARKET.

SUMBER: INFOKOMPUTER