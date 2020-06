BANGKAPOS.COM - Armada merupakan grup band papan atas di Indonesia.

Sebelum bernama Armada, Grup Band ini bernama kertas dan terbentuk di Tahun 2007.

Album perdana mereka berjudul “Kekasih Yang Tak Dianggap“.

Lagu utama dalam album tersebut membuat nama Kertas semakin dikenal.

Lagu utama dalam album tersebut juga dinyanyikan ulang oleh Pinkan Mambo.

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Armada - Kamu Kenapa, Kunci Mudah dari C

C Am

kamu.. nggak peduli aku

F G C

selalu saja salah.. dimatamu

C Am

aku.. nggak pernah ngerti kamu

F G C G

semua yang ku buat.. selalu salah, ye

(Chorus)

C

aku pergi kamu mencari aku

Am

aku datang kamu cuekin aku

Dm G

kalau cinta bukan begitu sayang

F G

kamu kenapa, kamu kenapa

C

dikit dikit kamu curigaiku

Am

salah dikit kamu marahin aku

Dm G

kalau cinta bukan begitu sayang

F G

kamu kenapa, kamu kenapa

C Am

kamu.. nggak peduli aku

F G C

selalu saja salah.. dimatamu.. yeah

C Am

aaaa aku.. ku bisa saja pergi

F G C G

jika ku tak niat.. sama kamu, wu