Kunci Gitar, Chord dan lirik Lagu 'Cintaku Kandas' Syahrini

Chord dan lirik Lagu 'Cintaku Kandas' Syahrini

BANGKAPOS.COM-- Siapa yang tidak kenal artis sensasional Syahrini.

Syahrini merupakan penyanyi yang aktif didunia hiburan tanah air, ia kerap tampil bernyanyi di televisi atau diundang ke berbagai acara.

Salah satu yang dinyanyikannya adalah lagu berjudul cintaku kandas.

Berikut chord dan lirik lagu cintaku kandas seperti dilansir dari tribunmanado.co.id

Intro : C Cmaj7 Esus4-E ~

Am-G-F-Em-Dm Bb G

C Cmaj7

Tiap hariku bersamamu

C7 F -Em

Naif bila aku tak cintaimu

Dm G

Entah kamu tak tahu

C -G/B Am

Atau tak mau aku

Dm Bb G

Ku tak punya nyali utarakan itu