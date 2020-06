Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Tanya Hati' Pasto

Chord dan Lirik Lagu 'Tanya Hati' Pasto

BANGKAPOS.COM -- Group vokal Pasto merupakan dua orang penyanyi berbakat.

Kedua penyanyi ini memiliki suara yang merdu, seperti lagu yang dinyanyiak berjudul tanya hari.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari tribunmanado.co.id

[intro] F Em Am G

F Em Am

C

Tuhan tolonglah

G Am

Hapus dia dari hatiku

F

Kini semua percuma

Em

Tak kan mungkin terjadi

Dm G

Kisah cinta yang selalu aku banggakan

C

Kau hempas semua

G Am

Masa yang tercipta untukmu

F

Tanpa pernah melihat

Dm

Betapa ku mencoba

A# G

Jadi yang terbaik untuk dirimu

[chorus]

C G Am

Oh mengapa tak bisa dirimu

G F Em Dm G

Yang mencintaiku tulus dan apa adanya

C G Am

Aku memang bukan manusia sempurna

G F Em Dm

Tapi ku layak dicinta karena ketulusan

G Em Am Dm

Kini biarlah waktu yang jawab semua

G

Tanya hatiku

[interlude] F Em Am G

F Em Bb G

F

Tanpa pernah melihat

Dm

Betapa ku mencoba

A# G

Jadi yang terbaik untuk dirimu

[chorus]

C G Am

Oh mengapa tak bisa dirimu

G F Em Dm G

Yang mencintaiku tulus dan apa adanya

C G Am

Aku memang bukan manusia sempurna

G F Em Dm

Tapi ku layak dicinta karena ketulusan

G Em Am Dm G

Kini biarlah waktu yang jawab semua

C G Am

Oh mengapa tak bisa dirimu

G F Em Dm G

Yang mencintaiku tulus dan apa adanya

C G Am

Aku memang bukan manusia sempurna

G F Em Dm

Tapi ku layak dicinta karena ketulusan

G Em Am Dm G

Kini biarlah waktu yang jawab semua

Am Dm

waktu yang jawab semua

G C

Tanya hatiku

(Bangkapos.com/Nordin/tribunmanado.co.id)