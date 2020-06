Sosok Soros Milyader Mampu Picu Krisis Keuangan Dunia Pernah Runtuhkan Ekonomi Indonesia & Asia

BANGKAPOS.COM - George Soros mungkin namanya saat ini sangat tenar di dunia investor dan jual beli mata uang dunia.

Namun, siapa sangka dulu pria ini telah melewati kehidupan tragis dan selamat dari pembantaian oleh Nazi dari negara asalnya Hongaria.

Soros remaja digambaran adalah seorang pria tanpa uang di Inggris, dia bekerja sebagi porter kereta api, pelayan dan penerima selebaran.

Soros memiliki nama asli Gyorgy Schwartz, kisahnya ditulis oleh Michael T Kaufman dalam buku berjudul Soros: The Life and Times of a Messillionic Billionaire.

Namanya diubah menjadi Soros kerena ketakutan pasca Perang Dunia II meletus, dan sedang maraknya anti-Semitisme.

Soros sendiri memiliki makna yang artinya adalah seseorang yang ditakdirkan untuk pergi jauh.

Kemudian, Soros pergi ke Inggris dan Amerika, untuk bersembunyi dari Nazi.

Tak banyak dijelaskan bagaimana kehidupan Soros semasa remaja hingga mendapatkan uang, namun nasibnya berubah ketika dia memiliki gelar Ph.D dalam Filsafat dari London School of Economic.

Awalnya dia berencana menjadi seorang filsuf, namun takdirnya berubah dan kini ia menjadi seorang ekonom yang jenius.