Honor Kim Hee Ae Dianggap Rendah Setelah Jadi Best Actress Lewat Peran The World Of The Married

Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) dan Lee Tae Oh (Park Hae Joon) dalam The World of The Married

BANGKAPOS.COM - Kim Hee Ae baru saja mendapat penghargaan karena aktingnya. Ia mendapat penghargaan aktris terbaik di Baeksang Arts Awards.

Baeksang Arts Awards 2020, acara penghargaan bagi perfilman dan pertelevisian Korea Selatan telah digelar pada Jumat 5 Juni 2020.

Acara tersebut dihadiri oleh aktor dan aktris yang aktif bermain drama dan film di tahun 2020.

Daftar Pemenang Baeksang Arts Awards 2020 (Instagram @baeksang.official @theworldofthemarried)

Para pemain drama populer The World of The Married tampil menawan di Baeksang Arts Awards 2020.

Drama The World of The Married menyabet dua penghargaan sekaligus.

Yang pertama, Best Director yang diraih oleh Mo Wan Il.

Serta Best Actress yang diraih oleh sang pemeran utama, Kim Hee Ae.