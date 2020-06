BANGKAPOS.COM -

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Dadali - Disaat Aku Mencintaimu, Kunci Mudah dari Am

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

[Intro] Am Em F C Dm Am F E

Am Em

Mengapa kau pergi, Mengapa kau pergi

F C

Di saat aku mulai mencintaimu,

Dm Am

berharap engkau jadi kekasih hatiku,

F E

Malah kau pergi jauh dari hidupku,

Am Em

Menyendiri lagi, Menyendiri lagi,

F C

Di saat kau tinggalkan diriku pergi,

Dm Am

Tak pernah ada yang menhiasi hariku,

F E

Di saat aku terbangun dari tidurku,

Am Dm G C

Aku inginkan diri mu, datang dan temui aku,

F Dm E

Kan ku katakan padamu, aku sangat mencintai dirimu,

Am Dm G C

Aku inginkan diri mu, datang dan temui aku,

F Dm E

Kan ku katakan padamu, aku sangat mencinta

Am Em

Menyendiri lagi, Menyendiri lagi,

F C

Di saat kau tinggalkan diriku pergi,

Dm Am

Tak pernah ada yang menhiasi hariku,

F E

Di saat aku terbangun dari tidurku,

Am Dm G C

Aku inginkan diri mu, datang dan temui aku,

F Dm E

Kan ku katakan padamu, aku sangat mencintai dirimu,

Am Dm G C

Aku inginkan diri mu, datang dan temui aku,

F Dm E

Kan ku katakan padamu, aku sangat mencinta