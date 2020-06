BANGKAPOS.COM -

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Deddy Dores - Biarkan Cintamu Berlalu, Kunci Mudah dari Am

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

[Intro] Am E Am F

C F G G

Am G F C

biarkan ku pergi, menyusuri jalan berliku

Dm Am B E

walau sakit ku rasakan tanpa cinta lagi..

Am G F C

mimpi-mimpi yang indah hanya sementara saja

Dm Am E Am

bagai bunga telah layu kau campakkan diriku..

C G

begini.. akhirnya kisah cintaku

G C

terluka (terluka) di relung hati yang dalam

E Am

ku coba tuk bernyanyi walau dalam sepi

F

harus aku lupakan (harus aku lupakan)

Dm E

kisah kasih denganmu biarkanlah menjauh..



[Chorus]

C G

biar (biar) biarkan aku sendiri

F C E-E-F-F-G-G

biar (biar) ku ikuti nasib ini

C G

biar (biar) hidup tanpa cinta lagi

F

aku pun tak sanggup lagi

G

mengikuti cara hidupmu

(Am)

biar ku terima luka ini..

[Interlude] Am F Dm E

Am F Dm E

Am E Am F

C F G G

Am G F C

mimpi-mimpi yang indah hanya sementara saja

Dm Am E Am

bagai bunga telah layu kau campakkan diriku..

C G

begini.. akhirnya kisah cintaku

G C

terluka (terluka) di relung hati yang dalam

E Am

ku coba tuk bernyanyi walau dalam sepi

F

harus aku lupakan (harus aku lupakan)

Dm E

kisah kasih denganmu biarkanlah menjauh..

[Chorus]

C G

biar (biar) biarkan aku sendiri

F C E-E-F-F-G-G

biar (biar) ku ikuti nasib ini

C G

biar (biar) hidup tanpa cinta lagi

F

aku pun tak sanggup lagi

G

mengikuti cara hidupmu

[Ending]

C G

biar (biar) biarkan aku sendiri

F C E-E-F-F-G-G

biar (biar) ku ikuti nasib ini

C G

biar (biar) hidup tanpa cinta lagi

F

aku pun tak sanggup lagi

G

mengikuti cara hidupmu



Dipopulerkan juga oleh Nike Ardilla