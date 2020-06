BANGKAPOS.COM -

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu D'lloyd - Apa Salah Dan Dosaku, Kunci Mudah dari C

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

[Intro] C F Fm C G C G

C G C

haruskah hidupku terus begini

F Fm C

dengan derita yang tiada akhir

Am Em F C

kemanakah jalan yang harus kutempuh

G C G

agar kubahagia.. haaa..

C G C

Oh Tuhan berikan petunjukMu

F Fm C

untuk kujadikan pegangan hidupku

Am Em F C

katakan salahku dan apa dosaku

G C

sampaiku begini

[Chorus]

F C

Aku tak sanggup lagi

G C

menerima derita ini

F C

Aku tak sanggup lagi

G C F-G

menerima semuanya

C G C

Oh Tuhan berikan petunjukMu

F Fm C

untuk kujadikan pegangan hidupku

Am Em F C

katakan salahku dan apa dosaku

G C

sampaiku begini

[Chorus]

F C

Aku tak sanggup lagi

G C

menerima derita ini

F C

Aku tak sanggup lagi

G C C7

menerima semuanya

F C

Aku tak sanggup lagi

G C

menerima derita ini

F C

Aku tak sanggup lagi

G C C7

menerima semuanya

[Ending]

F C

Aku tak sanggup lagi

G C

menerima derita ini

F C

Aku tak sanggup lagi

G C

menerima semuanya