BANGKAPOS.COM - Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu D'masiv, Ariel, Momo, Giring – Esok Kan Bahagia, Kunci Mudah dari C

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

[Intro] C F C F

C Em7

Kesedihan hari ini

Am7 C/G F C F

bisa saja jadi bahagia esok hari

C Em7

Walau kadang kenyataan

Am7 C/G F C F

Tak selalu seperti apa yang di inginkan

G F

Dan ku ikhlaskan segalanya

G F

Keyakinan ini membuatku bertahan

[Chorus 1]

C G Am

Hidup yang kujalani Masalah yang kuhadapi

F C G Am F

Semua yang terjadi Pasti ada hikmahnya



C Em7

Walau kadang kenyataan

Am7 C/G F C

Tak selalu seperti apa yang di inginkan

G F

Kan kuserahkan semuanya

G F

Keyakinan padanya menjadi kan ku tenang

[Chorus 2]

C G Am

Hidup yang kujalani Masalah yang kuhadapi

F C G Am F

Semua yang terjadi Pasti ada hikmahnya

C G Am

Ku kan terus berjuang Ku kan terus bermimpi

F C G Am F

Tuk hidup yang lebih baik Tuk hidup yang lebih indah

F

Harus yakin ( harus yakin )

G

Pasti bisa ( pasti bisa )

[Interlude] C D7 F C

C F G



[Chorus 2]

C G Am

Hidup yang kujalani Masalah yang kuhadapi

F C G Am F

Semua yang terjadi Pasti ada hikmahnya

C G Am

Ku kan terus berjuang Ku kan terus bermimpi

F C G Am F

Tuk hidup yang lebih baik Tuk hidup yang lebih indah

C G

Ooo...oo (ooo...ooo)

Am F

Ooo...oo (ooo...ooo)

C G

Ooo...oo (ooo...ooo)

C F

Ooo...ooo

C G

Ooo...oo (ooo...ooo)

Am F

Hidup kan lebih indah

C G

Ooo...oo (ooo...ooo)

C F

O...ooo hidup yang lebih indah

C Em7

Kesedihan hari ini

Am7 C/G F C

bisa saja jadi bahagia esok hari