Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu D'Masiv - Cinta Ini Membunuhku, Kunci Mudah dari C

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

(Intro) C Am F

C

kau membuat..

C

ku berantakan..

Am

kau membuat..

Am

ku tak karuan..

Dm

kau membuat..

Dm

ku tak berdaya..

G

kau menolakku..

G

acuhkan diriku..

C

bagaimana..

C

caranya untuk..

Am

meruntuhkan..

Am

kerasnya hatimu..

Dm

ku sadari..

Dm

ku tak sempurna..

G

ku tak seperti..

G

yang kau inginkan..

(Chorus)

C

kau hancurkan aku

G

dengan sikapmu

Em

tak sadarkah kau

A Dm

telah menyakitiku

Em F

lelah hati ini

Em Am

meyakinkanmu

Dm G

cinta ini.. membunuhku

C

bagaimana..

C

caranya untuk..

Am

meruntuhkan..

Am

kerasnya hatimu..

Dm

ku sadari..

Dm

ku tak sempurna..

G

ku tak seperti..

G

yang kau inginkan..

(Chorus)

C

kau hancurkan aku

G

dengan sikapmu

Em

tak sadarkah kau

A Dm

telah menyakitiku

Em F

lelah hati ini

Em Am

meyakinkanmu

Dm G

cinta ini.. membunuhku

(Interlude) F G Am Em Dm F G

(Chorus)

C

kau hancurkan aku

G

dengan sikapmu

Em

tak sadarkah kau

A Dm

telah menyakitiku

Em F

lelah hati ini

Em Am

meyakinkanmu

Dm G

cinta ini.. membunuhku

C Bm Em

wo.. huuu.. huuu..

A Dm

haa aaa..

Em F

lelah hati ini

Em Am

meyakinkanmu

Dm G

cinta ini.. membunuhku

(Outro) Bb Am C