Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu D'Masiv - Cinta Sampai di sini, Kunci Mudah dari Em

BANGKAPOS.COM -

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu D'Masiv - Cinta Sampai Disini, Kunci Mudah dari Em

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

Capo di fret 5

[Intro] Em G C D

Em G C D

Em D C

Mencoba tuk pahami

Em D C

Mencari celah hatimu

Em D C

Bila harus menangis aku kan menangis

Em D C

Namun air mata ini telah habis

[Chorus]

Em G

Segalanya telah ku berikan

D C

Tapi kau tak pernah ada perhatian

Em G

Mungkin kita harus jalani

D C

Cinta memang cukup sampai di sini

[Intro] Em G C D

Em G C D

Em D C

Mencoba tuk rasuki

Em D C

Menyentuh palung jiwamu

Em D C

Bila harus mengiba, aku kan mengiba

Em D C D C

Namun rasa ini telah sampai di ujung lelahku

[Chorus]

Em G

Segalanya telah ku berikan

D C

Tapi kau tak pernah ada perhatian

Em G

Mungkin kita harus jalani

D C

Cinta memang cukup sampai di sini

[Interlude] Em G D C

Em G D C

[Chorus]

Em G

Segalanya telah ku berikan

D C

Tapi kau tak pernah ada perhatian

Em G

Mungkin kita harus jalani

D C

Cinta memang cukup sampai di sini

Em G

Segalanya telah ku berikan

D C

Tapi kau tak pernah ada perhatian

Em G

Mungkin kita harus jalani

D C

Cinta memang cukup sampai di sini

[Coda] Em G D C