Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu D'Masiv - di antara Kalian, Kunci Mudah dari Am

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu D'Masiv - Diantara Kalian, Kunci Mudah dari Am

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

Capo di fret 5

Am

Ku akui ku sangat

Dm

sangat menginginkanmu

F

Tapi kini ku sadar

C Bm

ku di antara kalian

Dm Em

Aku tak mengerti

F G

Ini semua harus terjadi

Am

Ku akui ku sangat

Dm

Sangat mengharapkanmu

F

Tapi kini ku sadar

C Bm

ku tak akan bisa

Dm Em

Aku tak mengerti

F G

Ini semua harus terjadi

[Chorus]

Dm G C F Em

Lupakan aku, kembali padanya

Dm Em Am G

Aku bukan siapa-siapa untukmu

Dm G C F Em

Ku cintaimu, tak berarti bahwa

Dm Em F

Ku harus memilikimu s'lamanya

Am G F

Aa.. aa..

Am

Ku akui ku sangat

Dm

Sangat menginginkanmu

F

Tapi kini ku sadar

C Bm

ku di antara kalian

Dm Em

Aku tak mengerti

F G

Ini semua harus terjadi

[Chorus]

Dm G C F Em

Lupakan aku, kembali padanya

Dm Em Am G

Aku bukan siapa-siapa untukmu

Dm G C F Em

Ku cintaimu, tak berarti bahwa

Dm Em F

Ku harus memilikimu s'lamanya

[Interlude] Am Dm F C Bm

Am Dm F C Bm

Dm Em

Oo.. aku tak mengerti

F G

Ini semua harus terjadi

[Chorus]

Dm G C F Em

Lupakan aku, kembali padanya

Dm Em Am G

Aku bukan siapa-siapa untukmu

Dm G C F Em

Ku cintaimu, tak berarti bahwa

Dm Em F

Ku harus memilikimu s'lamanya

Dm G C F Em

Lupakan aku, kembali padanya

Dm Em Am G

Aku bukan siapa-siapa untukmu

Dm G C F Em

Ku cintaimu, tak berarti bahwa

Dm Em F

Ku harus memilikimu s'lamanya

Am G F Am G F

Aa.. aa.. Aa.. aa..