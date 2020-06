BANGKAPOS.COM -

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu D'Bagindas - C.I.N.T.A, Kunci Mudah dari G

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

[Intro] Em Bm C G

Em Bm C D

G C G

Berapa kali ku harus katakan cinta

G C D

berapa lama ku harus menunggumu

C G

Diujung gelisah ini aku

C G

tak sedetikpun tak ingat kamu

Em Bm

namun dirimu masih begitu

C D

acuhkanku tak mau tahu



Em Bm

Luka, luka, luka yang kurasakan

C G

bertubi, tubi, tubi engkau berikan

Em Bm

cinta ku bertepuk sebelah tangan

C D

tapi aku balas senyum keindahan

[Chorus]

Em D

bertahan satu cinta

C G

bertahan satu C.I.N.T.A

Em D

bertahan satu cinta

C G

bertahan satu C.I.N.T.A

G C G

Pernahkah engkau sejenak mengingat aku

G C D

pernahkah ingat walau seperti angin berlalu

C G

Disetiap malam kini aku

C G

tak sedetikpun tak ingat kamu

Em Bm

namun dirimu masih begitu

C D

acuhkanku tak mau tahu

Em Bm

Luka, luka, luka yang kurasakan

C G

bertubi, tubi, tubi engkau berikan

Em Bm

cinta ku bertepuk sebelah tangan

C D

tapi aku balas senyum keindahan

[Chorus]

Em D

bertahan satu cinta

C G

bertahan satu C.I.N.T.A

Em D

bertahan satu cinta

C G

bertahan satu C.I.N.T.A

[Intro] Em Bm C G

Em Bm C D

Em Bm

Luka, luka, luka yang kurasakan

C G

bertubi, tubi, tubi engkau berikan

Em Bm

cinta ku bertepuk sebelah tangan

C D

tapi aku balas senyum keindahan

[Chorus]

Em D

bertahan satu cinta

C G

bertahan satu C.I.N.T.A

Em D

bertahan satu cinta

C G

bertahan satu C.I.N.T.A

Em D

bertahan satu cinta

C G

bertahan satu C.I.N.T.A

Em D

bertahan satu cinta

C G

bertahan satu C.I.N.T.A