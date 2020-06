BANGKAPOS.COM -

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu D'Cinnamons - Tak Takut, Kunci Mudah dari Am

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

[Intro] Am Em F G (4x)

Am Em

kadang-kadang kusesali

F G

saat-saat bersamamu

Am Em

berkali-kali ku kembali

F G

yang ada hanya ku cemburu

Am Em

tak mau lagi tak mau lagi

F G

jalan denganmu

Am Em

tak ingin lagi tak ingin lagi

F G

aku denganmu

Am Em F G

ku tak takut kehilanganmu

Am Em F G

ku tak takut sendiri lagi

[Interlude] Am Em F G

Am Em

Angan-anganku berlari

F G

jauh-jauh darimu

Am Em

lama-lama kusadari

F G

aku bukanlah untukmu

Am Em F

kutak tahu mencintai

G

sebegitu sulitnya

Am Em

tak ingin lagi tak ingin lagi

F G

aku denganmu

Am Em F G

ku tak takut kehilanganmu

Am Em F G

ku tak takut sendiri lagi

Am Em F G

ku tak takut kehilanganmu

Am Em F G

ku tak takut sendiri lagi

[Coda] Am Em G G (2x)

Am-Em-G-D (8x)