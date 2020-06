BANGKAPOS.COM -

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Deddy Dores - Hilangnya Seorang Gadish, Kunci Mudah dari G

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

[Intro] Am G

Am G Am

G

Aku kenal dia

Am F

Dalam suatu masa

Am G

Dia nya tersenyum

F Am

Melambaikan tangannya

G

Kusayangi dia

Am F

Dalam segalanya

Am G

Tapi kini dia

F Am

pergi entah kemana

[Chorus]

Am-G-F G C

Inilah kisah sedih yang aku alami

F G C E

Hilangnya gadis suci yang aku kasihi

A Dm

Dalam Hati..

D A Dm

Dalam Hati..

D A

Dalam Hati..



[Interlude] C G Am

F C G

Dm Am

Dm F Am

G

Aku kenal dia

Am F

Dalam suatu masa

Am G

Dia nya tersenyum

F Am

Melambaikan tangannya

G

Kusayangi dia

Am F

Dalam segalanya

Am G

Tapi kini dia

F Am

pergi entah kemana

[Chorus]

Am-G-F G C

Inilah kisah sedih yang aku alami

F G C E

Hilangnya gadis suci yang aku kasihi

A Dm

Dalam Hati..

D A Dm

Dalam Hati..

D A

Dalam Hati..

[Coda] Am G Am