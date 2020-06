Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu D'lloyd - Mengapa Harus Jumpa, Kunci Mudah dari G 

BANGKAPOS.COM -

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu D'lloyd - Mengapa Harus Jumpa

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

(Intro) G C G D G D

G C

Mengapakah kita harus berjumpa,

D G

Dikala kau telah berdua,

G C

Berdosakah diriku kepadanya,

D G

Pabila aku mencintaimu,

G C

Namun kini apalah dayaku,

D G

Semua kini telah terjadi,

G C

Walaupun kau sayang kepadaku,

D G D

Tak mungkin oh Tak mungkin,

(Chorus)

G C

Oh Tuhan yang Kuasa

A D

Berilah petunjukMu

B Em C

Betapa pedih kurasakan

D G C G D

Kasihku tak sampai

G C

Kembalilah kau kepadanya sayang

D G

Biarkanlah diriku sendiri

G C

Doaku selalu menyertaimu

D G D

Semoga kau berdua bahagia

(Chorus)

G C

Oh Tuhan yang Kuasa

A D

Berilah petunjukMu

B Em C

Betapa pedih kurasakan

D G C G D

Kasihku tak sampai

G C

Oh Tuhan yang Kuasa

A D

Berilah petunjukMu

B Em C

Betapa pedih kurasakan

D G C D G

Kasihku tak sampai