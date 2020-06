OPPO Luncurkan Enco W11 Disney and Pixar’s Toy Story Edition

BANGKAPOS.COM - Setelah sebelumnya berkolaborasi dengan menggandeng brand ambassador, klub sepakbola dunia, hingga kolaborasi dengan merek - merek ternama dunia, OPPO kembali mengumumkan kolaborasinya dengan Disney, tepatnya dengan Disney and Pixar. Pixar merupakan studio animasi komputer Amerika Serikat yang berpusat di Emeryville, California, yang juga dikenal memproduksi film animasi Toy Story.

Kolaborasi kerap dilakukan OPPO dengan merilis produk edisi spesial yang hanya berlaku khusus untuk pasar Indonesia. Misalnya saja tahun sebelumnya dengan meluncurkan perangkar Reno2 F Nebula Green Disney Special Edition dan A9 2020 Disney Special Bundling dan juga pada awal tahun dengan perangkat Reno2 Year of The Mouse Limited Edition. Khusus untuk kolaborasi kali ini, sekaligus dalam rangka perayaan 25 tahun Pixar.

“Kini kami kembali melanjutkan kemitraan dengan mengambil tema besar “Be A Greater You” yang sekaligus menandai 25 tahun perjalanan Disney and Pixar melalui salah satu kisah paling ikonik, Toy Story,” ujar Aryo Meidianto A, PR Manager OPPO Indonesia.

Kolaborasi OPPO Indonesia dengan Disney and Pixar’s Toy Story menghadirkan perangkat OPPO Enco W11 Disney and Pixar’s Toy Story Edition. Perangkat Enco W11 sendiri adalah perangkat true wireless stereo terbaru OPPO.

Perangkat ini memiliki daya tahan baterai selama 20 Jam dan dilengkapi dengan sertifikasi rating IP55 untuk ketahanan terhadap air dan debu. OPPO Enco W11 Disney and Pixar’s Toy Story Edition dijual dengan harga 698 ribu rupiah. OPPO Enco W11 sendiri sejatinya akan diperkenalkan pada pertengah bulan Juni.

OPPO memberikan kesempatan kepada konsumen yang melakukan pembelian perangkat A series mulai dari A12, A31, A52 dan A92 untuk mendapatkan Enco W11 Disney and Pixar’s Toy Story Edition. Setiap pembelian perangkat A12, A31, A52 dan A92 baik secara daring maupun luring, konsumen dapat mengisi data diri dan IMEI perangkat A-series yang dibeli melalui tautan http://disney.oppomobile.id/.

Setiap minggunya, selama periode 10 – 30 Juni 2020, OPPO akan melakukan pengundian untuk memilih 30 konsumen beruntung yang akan mendapatkan edisi spesial Enco W11 Disney and Pixar’s Toy Story Edition. Selain itu, dalam beberapa pekan mendatang, OPPO juga akan mengumumkan kehadiran kolaborasi edisi terbatas OPPO A92 Disney and Pixar's Toy Story Special Bundling.

