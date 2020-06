PAMER Foto Olahraga, Rita Ora Dituding Edit Foto pada Sesi Ini

BANGKAPOS.COM - Mengunggah foto atau video tentang aktivitas sehari-hari sudah bisa disebut bagaikan kebiasaan bagi masyarakat di era digital seperti saat sekarang.

Termasuk -salah satunya, mengunggah rutinitas berolahraga.

Nah, penyanyi Rita Ora pada Selasa (9/6/2020) lalu juga mengunggah foto dirinya yang tengah lelah usai berolahraga.

Sayangnya, alih-alih fokus pada aktivitas Rita, para pengikutnya justru fokus dengan keganjilan dalam foto yang dibagikan oleh pelantun tembang "Let Me Love You" itu.

Pada foto pertama, Rita terlihat sedang berbaring di matras dengan gaya menjulurkan lidah karena kelelahan.

Dia terlihat mengenakan bra olahraga dan dadanya berkilap karena keringat. Di lehernya tersemat kalung emas dengan liontin bertuliskan "Daddy".

Beberapa penggemar menyadari Rita melakukan rekayasa foto terlihat sedang berolahraga di atas matras.

Namun, yang menjadi perhatian adalah bingkai jendela di belakang Rita yang secara tidak wajar terlihat tidak lurus -melatari bagian perutnya.

Netizen menuliskan reaksi di kolom komentar pada foto tersebut.