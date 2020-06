Terungkap Kisah Masa Lalu Sara Wijayanto Wanita Tangguh di Balik Kehebatan Pesulap Demian

BANGKAPOS.COM - Sara Wijayanto dalam channel Youtube milik Deddy Corbuzier mengaku pernah mengalami kekerasan dalam berumah tangga.

Perempuan berumur 41 tahun ini bercerita panjang lebar dengan Deddy dalam channel youtubenya perihal masa lalunya.

Sara mengaku masa lalunya kelam karena dirinya kerap kali disiksa oleh pasangannya. Bahkan dirinya tidak segan menyebut masa lalunya sebagai neraka bagi dirinya.

Sebagai seorang pecandu narkoba, Sara dan pasangannya yang juga sama-sama pemakai narkoba mengaku pernah disiksa oleh pasangannya dimana dirinya hampir ditusuk lehernya dengan botol.

“Dua tahun pertama, oke, on and off, tuh, makai ya. Tahun ketiga mulai abusive. Pertama kali tiba-tiba dia meledak, aku inget dia mecahin botol, terus aku dicekek, botolnya mau ditusuk ke aku. Kalau lo sampai keluar air mata, gue tusuk ini botol. Ke leher dan aku udah kerasa, udah nempel, aku kerasa kedorong agak perih di sini,” ujar Sara Wijayanto.

Pada saat itu Sara mengaku sangat kaget dengan perubahan sikap dari pasangannya karena selam dua tahun menjalin hubungan tidak bersikap seperti itu.

Walaupun diwarnai dengan kekerasa hubungan keduanya tetap berlanjut hingga tiga tahun kedepan dengan sang kekasih.

Dirinya memilih melanjutkan hubungannya dengan sang kekasih karena dirinya yakin bahwa sang kekasih sebenarnya tidak memiliki sifat seperti itu. Makanya dirinya melanjutkan hubungannya.

“Selalu ada harapan di situ. Aku tahunya itu adalah cinta. Aku tahunya, Oh, dia sebenarnya enggak gini, kok, orangnya,’”ungkap Sara Wijayanto.

Sara sempat berpikiran akan mengakhiri hubungannya dengan sang kekasih. Namun dirinya takut karena setiap kali ingin mengkhiri hubungannya karena diancam.